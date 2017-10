På Vadgård Skole går børn fra hele verden

I Gladsaxes fire modtageklasser går 51 børn fra 21 forskellige lande. Walaa og hendes lillebror Hesham fra Egypten har første skoledag. De kan ikke et ord på dansk endnu, men i modtageklassen vil de hurtigt lære de danske gloser, så de kan begynde i en almindelig folkeskoleklasse.

Modsat mange andre kommuner, hvor børn, der flytter til Danmark, starter direkte i en almindelige klasse, har man i Gladsaxe valgt at have modtageklasser.

– I Gladsaxe har vi valgt at oprette modtageklasser, fordi forskning viser, at det har en positiv effekt. Det har været vigtigt for os, at klasserne lå på en almindelig folkeskole, så børnene kunne integrere sig gradvist ved at møde andre børn i pauserne og deltage i fælles arrangementer på tværs, og på den måde få lejlighed til at skabe venskaber på tværs, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

Modtageklassen er for børn i alderen seks til tretten år, som lige er kommet til Danmark og ikke taler dansk. Børnene går i modtageklasse i et til to år for at lære dansk, inden de kommer ud i en almindelig folkeskoleklasse. De er kommet som flygtninge, indvandrere eller som børn af forældre, der har fået arbejde på nogle af de store virksomheder i Gladsaxe og omegn. Den gruppe er den største gruppe lige nu.

Tolv forskellige nationaliteter

I M1, der svarer til 1. -2. klasse, har de i dag fået en ny pige i klassen, Walaa fra Egypten. Lisbeth Larsen, som underviser i M1, finder et verdenskort frem.

– Hvor kommer du fra? Spørger Lisbeth.

– Pakistan, svarer en pige.

– Hvad hedder det største land i verden? Spørger Lisbeth.

– Russia, svarer en lyshåret dreng med et stolt smil.

– Og hvad hedder bygningerne i Egypten, famous buildings from Egypt?, spørger Lisbeth, mens hun holder hænderne i en trekant over hovedet. På halvt arabisk, halvt engelsk svarer Walaa pyramiderne.

Klassen skriver alle landene på tavlen. Tolv forskellige nationaliteter er de nu.

Dansk, matematik og idræt

Walaas lillebror, Hesham, er startet i børnehaveklasse, M0. Lige nu lærer Hesham og resten af M0 om farver og tøj gennem billeder og spil.

Lærerne er uddannet i at undervise børn med et andet modersmål end dansk. Der bliver også taget højde for, at børnene kommer med forskellig skolebaggrund. Nogle har aldrig gået i skole, andre kan flydende engelsk, mens nogle kan det arabiske alfabet, men skal lære det latinske, som bruges i Danmark. Udover dansk bliver børnene også undervist i matematik, idræt og musik.

Efter de et til to år i modtagerklassen kommer eleverne nogle timer ud i deres nye klasse, hvor de lærer deres kommende klassekammerater og lærere at kende, inden de begynder.