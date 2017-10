Politi vil stoppe

I denne uge (uge 40) sætter politiet ind med kontrol af uopmærksomme trafikanter på vejene. Det sker samtidig med, at en landsdækkende kampagne opfordrer flere til at køre bil, når de kører bil.

Der er uopmærksomhed involveret i hver tredje dødsulykke i trafikken. For at få flere til at holde fokus på trafikken, sætter landets 12 politikredse ind med en uopmærksomhedskontrol fra mandag den 2. til søndag den 8. oktober. Det sker samtidig med at Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension og landets kommuner gennemfører kampagnen ”Kør bil, når du kører bil”.

– Selv få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane, og rammer en modkørende frontalt. For at forebygge de her ulykker sætter vi ind med kontrol i den kommende uge, siger Tove Hels, chefkonsulent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Rigspolitiets Nationale Færdselscenter har gennemført en undersøgelse i hele landet i foråret, hvor man på by-, lande- og motorveje har observeret, hvad 26.000 trafikanterne foretager sig bag rattet.

Undersøgelsen slår fast, at cirka 6 % af alle førere af personbiler og varevogne under deres kørsel udfører en handling, der kan distrahere dem og tage deres fokus fra trafikken. Det vil sige, at de enten taler i håndholdt eller håndfri mobiltelefon, indstiller deres GPS, spiser eller drikker, mens bilen er i fart.

Undersøgelsen konkluderer også, at det særligt blandt de tunge køretøjer (især lastbiler) er et problem. Mens cirka 6 % af førerne af personbiler og varevogne foretager sig distraherende handlinger, når de kører på vejene, så er det tilsvarende tal for de tunge køretøjer (især lastbiler) mere end dobbelt så stort, nemlig cirka 15 %, viser observationerne fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

– Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter. Men ulykker med tunge køretøjer hører på grund af deres størrelse og vægt til de alvorligste. Det er derfor særligt vigtigt, at erhvervschaufførerne holder fokus på trafikken og ikke foretager sig noget, der tager deres opmærksomhed fra trafikken, siger Tove Hels, chefkonsulent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Mental uopmærksomhed fylder

Politiet sætter ind med uopmærksomhedskontrol i uge 40 samtidig med Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension og landets kommuner gennemfører en kampagne mod uopmærksomhed i trafikken.

Kampagnen ”Kør bil, når du kører bil – kom ud af din boble” sætter fokus på, at det ikke kun er vigtigt at have blikket rettet på trafikken. Men vores mentale opmærksomhed, hvor vi er optaget af krævende mobilsamtaler eller sidder i egne tanker, udgør også en risiko. Det er med til at påvirke vores reaktionstid og øger ulykkesrisikoen markant, når vi mentalt er fraværende bag rattet. Det viser en norsk samt en ny, dansk undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension har gennemført blandt flere end 4.300 trafikanter.

– De fleste kender formentlig den situation, hvor man har kørt fra A til B og ikke kan huske de sidste par kilometer. Det er et tegn på, at man har været så træt, stresset eller optaget af egne tanker, at man ikke har holdt ordentligt øje med, hvor man kører. Lige som det kan være risikabelt at læse eller skrive en sms bag rattet, så er den mentale uopmærksomhed også en udfordring, siger Lisbeth Sahl, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Om undersøgelsen fra Rigspolitiet:

Rigspolitiets Nationale Færdselscenter har i marts og april observeret i alt 26.010 trafikanter på vejene i landets 12 politikredse. Undersøgelsen konkluderer bl.a., at:

• 5,6 % af personbilsfører og varebilsførere foretager sig distraherende handlinger under kørslen såsom tale i håndholdt eller håndfri mobil, indstille GPS, spise eller drikke.

• 14,7 % af førerne af tunge køretøjer (lastbiler og busser) foretager sig distraherende handlinger under kørslen såsom tale i håndholdt mobil, indstille GPS, spise eller drikke.

(kilde: Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, Forekomst af distraktion, 2017).

Fakta:

• Der er uopmærksomhed involveret i omkring hver tredje dødsulykke i trafikken (kilde: Vejdirektoratet).

• Hvis du kører 80 km/t. på en landevej og kigger på din mobil eller GPS i blot fire sekunder, så har du kørt 89 meter uden at have øjnene på trafikken.