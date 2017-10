RTT tog prisen

Hvis virksomheden RTT på Transformervej var mere eller mindre ukendt, så blev der lavet om på, da virksomheden i februar helt usædvanligt meddelte offentligheden, at man var blevet udsat for et cyberangreb. Faktisk havde det ekstraordinære informationstræk den sideeffekt, at virksomheden fik nye kunder, fordi man i samme moment fik fortalt, at RTT var totalleverandør til autobranchen.

Og i onsdags blev RTT så trukket frem igen. Virksomheden blev på Gladsaxe Erhvervskonference tildelt Gladsaxe Erhvervspris 2017. Begrundelsen er, at RTT har kunnet forene socialt ansvar og medarbejdertrivsel med en stærk bundlinje.

RTT samarbejder med Gladsaxe Jobcenter og får dermed nye medarbejdere i en branche, hvor det ellers er svært at skaffe stabil arbejdskraft. I forbindelse med overrækkelsen af prisen sagde borgmester Trine Græse (A), der også er formand for Gladsaxe Erhvervsråd, blandt andet: – RTT modtager erhvervsprisen i år, fordi virksomheden er en rollemodel i Gladsaxe i forhold til at skabe vækst. Samtidigt har RTT taget et stort socialt ansvar med jobskabelse for mennesker på kanten og medarbejdertrivsel, så mange der ikke umiddelbart var jobparate, udvikler sig til gode og stabile medarbejdere, sagde borgmester Trine Græse i sin tale til RTT.