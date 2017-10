Så er vi i gang

På Søborg Torv var venstrefløjspartierne i gang lige så snart, det var tilladt at sætte plakater op. Når en person på ca. 180 cm strækker en arm op, kan han eller hun lige nå underkanten af plakaten. Hvis reglerne følges. Foto: Kaj Bonne.

Valgplakaterne præger billedet siden i lørdags

Af Niels Rasmussen

Lørdag klokken 12.00 var det tilladt at hænge valgplakater op, og det blev i den grad udnyttet. Denne gang kunne man begynde i fuldt dagslys mod tidligere i buldrende mørke ved midnatstid.

Køkkenstigerne var fundet frem, så mange plakater kunne komme op i lysmaster. Mens det var noget nemmere at hænge dem op på hegn og træer.

Det hele skal skærpe interessen op til kommunalvalget om nøjagtig tre uger – tirsdag 21. november. Og nu er der for alvor sat ansigt på kandidaterne.

Det var ikke alle plakater, der overholdt reglerne. Og det kan i værste fald påvirke trafiksikkerheden.

Blandt de mange regler er der bl.a. to punkter, der siger, at plakaterne ikke må hænge: nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra den nærmeste kant af valgplakaten, eller lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten.