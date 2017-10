Skøjtehal i det fjerne

I Dansk Folkepartis ændringsforslag til budgettet var der sat 60 millioner kroner af til en skøjtehal. 40 millioner kroner i 2018 og 20 millioner kroner i 2019. Det forslag fik så kun Dansk Folkepartis stemme.

Men i ishockeyklubben kunne de godt tænke sig, at de penge bliver brugt.

-Hvis pengene bliver brugt på en renovering af den bestående hal og til opførelse af en træningsbane, så slår pengene til, siger Henrik Klinkvort, der er formand for Gladsaxe Ishockey.

-Hvis vi derimod taler om en helt ny hal, så er beløbet for lille. Så får vi fire vægge og en bane, men der vil ikke være alle de nødvendige faciliteter, der skal til for at spille turneringskampe i f.eks. 1. division, hvor vi har vores 1. hold lige nu, siger Henrik Klinkvort.

I Hørsholm er man for tiden ved at opføre en ekstra træningshal. Den kommer til at koste ca. 50 millioner kroner, og som man siger, så bliver den ikke lige kandidat til en arkitekturpris. Men den kan lette presset, så der bliver bedre plads til kunstskøjteløbere og folk, der bare gerne vil løbe friløb.