Skolekaos i Gladsaxe

Valgkampen er i gang, og mange kandidater ytrer sig om Folkeskolen. Lars Abel (C) lokker fx med en: “En målrettet plan for skolernes udbyggelse og vedligeholdelse”. Claus Wachmann (R), formand for Børne- og Undervisningsudvalget, proklamerer med vanlig radikal optimisme, at: “Alle børn skal være vindere”. Mens Pia Skov (V) vil styrke fagligheden i Folkeskolen.

Et af de største problemer i Folkeskolen er imidlertid, at lærernes tillid til systemet er svindende efter Helle Thorning-Schmidts (S) politiske indblanding i overenskomstforhandlingerne i 2013.

Også borgernes tillid smuldrer, og Kristian Kragerup skriver om, at der ikke bliver svaret, når borgerne i læserbreve spørger om, hvad planen for Gladsaxes Folkeskoler er. Borgmester Trine Græse (S) svarer så (endelig), at planen kommer, men desværre først 6 måneder efter valget…

Der er også lyspunkter. Astrid Søborg (V) forholder sig fx faktuelt til et ganske specifikt problem, når hun fremhæver et konkret sammenbrud i Gladsaxes skolevæsen. Hvis man bor i det “nordvestlige hjørne” af Gladsaxe, så er privatskole nu ved at være en naturlighed.

Skovbrynet Skole kan stadig ikke tiltrække nok 0. klasses elever. Det har ikke hjulpet at skifte skolens navn, at udskifte skolens ledelse eller at påstå, at skolen har en “international profil”.

Problemet har aldrig været indvandrerne eller deres børn. Det har hele tiden været, at de venstreorienterede og radikale vælgere ikke selv vil deltage i deres eget projekt. På nydansk kalder man det egohumanisme.



Kristian Tørning

Regions- og

Folketingskandidat

Dansk Folkeparti