Skolereform og nedskæringer på skolen

Nu har vi levet med skolereformen i over 3 år,

Af Læserbrev

men det er stadig ikke fedt med de meget lange skoledage.

I de mindre klasser mærker man ikke så meget til det, men på mellemtrinet er de fleste meget trætte efter skole. Os på mellemtrinet går nu i skole 6 ½ time hver dag, og det er ikke fordi vi lærer mere end før. Sidst på dagen er vi nemlig så trætte at vi har svært ved at koncentrere os.

Det er heller ikke fordi vi bruger ”faglig fordybelse” til noget meget fagligt. Det er fint at sidde og læse i de små klasser, men på mellemtrinet og i udskolingen lærer man meget mere når man har dansk og matematik.

Vi er ikke de eneste, der er utilfredse med de utallige nedskæringer politikerne sidder og laver. Færre penge til skolerne betyder, at vi ikke lærer ligeså meget. I håndværk og design er det let at se at vi ikke har råd til tingene.

Lærerne har også fået mindre forberedelsestid, og det kan man mærke. Lærerne er virkelig gode, men god undervisning kræver forberedelsestid. Hvis vi og lærerne ikke får gode forhold, går det ud over undervisningen.

Vi er overbeviste om at hvis vi fik lidt færre timer, men at lærerne fik ordentlig tid til at forberede sig, ville vi lære meget mere. Vi kunne også få 2 lærere i nogle timer.



Victoria Ørsted Hougaard og Asli Kilic

6.G, Grønnemose skole