Skovbrynet Skole er et godt alternativ til privatskole

Et flertal i byrådet ønsker at tilbyde gode folkeskoletilbud til børnefamilierne i Bagsværd. Derfor har vi bl.a. valgt at styrke Skovbrynet Skole, herunder at oprette en særlig international Go Global-linje for udskolingseleverne.

Men det tager tid at vende udviklingen, og derfor er vi også glade for at kunne konstatere, at der fra dette skoleår for første gang var elever nok på skolen til at kunne opretholde to spor på alle klassetrin, at andelen af elever, som søger privatskole i skoledistriktet ser ud til at stagnere, og at andelen af børn, som kommer fra områder udenfor Værebro Park, er stigende. Samtidig er Go Global-linjen nu begyndt at tiltrække nye elever udenfor skoledistriktet til udskolingen.

Jeg har selv to børnebørn, som går i henholdsvis indskolingen og på mellemtrinnet på Skovbrynet Skole. Så jeg ved, at Skovbrynet er en yderst velfungerende folkeskole med dygtige lærere, pædagoger og ledere, og som har gode faciliteter, der understøtter fremtidens krav – en skole, som klarer sig godt i trivselsmålingerne.

Derfor er jeg på ingen måde enig i Venstres byrådskandidat Astrid Søborgs syn på Skovbrynet Skole. Tværtimod ser jeg frem til, at langt flere forældre i skoledistriktet udenfor Værebro Park i de kommende år får øjnene op for, at de har en rigtig god folkeskole tæt på, hvor de bor og hvor børnene får en kort skolevej. Det står selvfølgelig alle frit, hvilken skole, de ønsker, at deres børn skal gå i.

Men jeg kan varmt anbefale Skovbrynet Skole som en rigtig god skole, der vægter elevernes faglige og personlige udvikling og leverer gode resultater.



Trine Græse

Borgmester