Spil dig klogere

Forrige mandag tog GXU på den gamle Marielyst Skole sin e-sportlinje i brug.

e-sport griber om sig på verdensplan. Flere professionelle fodboldklubber i Europa har nu sine egne hold. Det gælder blandt andre FC København.

-Computerspil er ikke længere noget, der kun spilles hjemme på drenge- eller pigeværelserne. De er flyttet ind i klasselokalerne. Der er flere ungdomsuddannelser, der tilbyder linjer, hvor unge kan udvikle deres talent i spil. Derfor er vi glade for, at kunne åbne et e-sport-miljø her på GXU, sagde borgmester Trine Græse i sin tale ved åbningen.

Computerspil er en stor del af mange børn og unges fritidsliv. Men der er også et stort læringspotentiale i spillene. Det kræver nemlig gode evner til at kommunikere, samarbejde, overveje taktik og udvikle strategi. e-sport stiller nogle af de samme krav som boldspil, hvor man skal kunne reagere hurtigt og være god til at koordinere og læse spillet.

Vi er glade for, at vi nu har mulighed for at tilbyde unge mennesker at dyrke e-Sport i Gladsaxe under ”ordnede forhold ”. Samtidig vil vi gerne tilbyde nogle rammer, hvor der er mulighed for at skabe nogle stærke fællesskaber mellem unge med samme interesser.

Initiativet til at etablere e-sport er vokset ud af et samarbejde imellem GXU, Ung i Gladsaxe og Sports College Gladsaxe. Derudover har vi fået uvurderlig hjælp og trukket på både viden og arbejdskraft fra GPV i forhold til at få teknikken til at fungere.

Mere end en niche

-Vi har en ambition om, at e-sport skal være mere end bare en lille niche. Vi vil også gerne skabe et decideret e-sportsmiljø i Gladsaxe. Indtil videre samarbejder GXU med 4 af vores folkeskoler. Undervisningen er bredt orienteret så man lærer både om en computers hardware-opbygning og at installere styresystemer.

I valgfaget får man også en introduktion til de forskellige konkurrencespil, som findes indenfor e-sports-konkurrencer i Danmark. Og har man mod på mere, kan man melde sig til et at de to hold i GXU – fritid, som vi har indtil videre. Her fokuserer man om mandagen på Counter Strike og om onsdagen på League of Legends – altså CS og LOL for de indviede… Disse hold er åbne for alle, som er hurtige nok til at tilmelde sig.

-Ung i Gladsaxes har en ambition om at hjælpe unge til at lave e-sports-events og måske ligefrem finde frem til de kræfter blandt de unge, som kunne tage initiativ til en e-sportsforening. På den måde kan vi gøre E-sportsmiljøet i Gladsaxe til et stort og velfungerende fællesskab for både bredde og elite, og for børn, unge og gamle, sagde Trine Græse.