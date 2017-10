Spillemænd søges

Nogle af de optrædende bruger kostumer, og så bliver det ekstra festligt, når man f.eks. synger, at så gik der tid med det, når Pensionistvisen bliver foredraget. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Viseforening søger musikere til at akkompagnere

Af Niels Rasmussen

Det er som at dykke ned i en hyggelig tidslomme, når man besøger Gladsaxe Viseforening, der holder til på Telefonfabrikken.

Medlemmerne underholder på skift med både kendte og næsten glemte viser, og det sker ofte med stor professionalisme, selv om der er tale om amatører.

Og det sker til musikalsk akkompagnement, der får det hele til at fungere endnu bedre. Klaver,m guitar, bas og harmonika er virkelig egnede id en sammenhæng

Men af og til er der sygdom, og så står man og mangler musikere.

-Så nu søger vi folk, der gerne vil hjælpe os, siger Ole Mortensen, der er formand for de ca. 100 medlemmer, og fremmødet er højt.

En forening for sangglade mennesker.

Vi kan desværre ikke love honorar for at spille i foreningen, men garanterer mange glade oplevelser sammen med sangglade musikalske mennesker. Mød op på en af vores viseaftner. Programmet kan ses på foren ingens hjemmeside www.gladsaxeviseforening.dk

Eller ring til Leif Mortensen(formand) på tlf. 24 83 34 48

-Vi glæder os til at høre fra dig . For intet her i livet er vel bedre end en sang, siger Leif Mortensen.