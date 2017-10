Store historiske dramaer

De to brødre i ”Flugten til Nice”. Foto: Another World Entertainment

Bibliografen byder blandt andet på fransk film om jødeforfølgelse under 2. verdenskrig

Bibliografen byder i denne uge på to historiske dramaer. I ”Flugten til Nice” lever Maurice og Josephs jødiske familie i begyndelsen af 1940erne et lykkeligt liv i Paris. Lykken varer dog ikke længe, for da jøderne tvinges til at bære jødestjernen, kan selv familiens ellers så rolige patriark ikke længere forudse familiens skæbne.

Her fra bliver familiens situation kun værre, og det besluttes at splitte familien op, da de på den måde har størst mulighed for at nå i sikkerhed i ”den frie zone” omkring Nice. Det viser sig dog, at den ”frie” zone ikke er helt så fri som først antaget.

De to drenge oplever forfærdelige ting og indser, at de meget hurtigt må blive voksne for at overleve i en ny og faretruende verden. En knap så dramatisk historie finder vi i ”Victoria og Abdul”, der er den utrolige men sande historie om dronning Victorias uventede venskab med den unge assistent, Abdul Karim.

Som ung inder har Abdul svært ved at acceptere den store kolonis begrænsninger. Hos Victoria finder han dog uventet sympati, og langsomt går det op for ham, at Victoria på trods af de tos åbenlyse forskelle kan se sin egen kamp spejlet i hans. Ligesom Abdul har hun nemlig efter mange år på tronen stadig svært ved at finde sig til rette i en historisk mandsdomineret verden.

Ovenstående film har premiere torsdag 2. november i Bibliografen.