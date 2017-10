Strategi for skolerenoveringer er klar før sommerferien

Gladsaxe Kommune har mange gamle skoler. Stengård Skole er en af dem. Derfor har et enigt Byråd afsat en kvart milliard til at renovere og ombygge vores skoler, så vi kan styrke læringsmiljøerne. Derudover er der afsat yderligere 45 mio. kr. til at renovere Gladsaxe Skole for skimmelsvamp. Næste skridt er at vi i Byrådet bliver enige om, hvordan pengene bruges bedst muligt.

Forvaltningen arbejder lige nu på et forslag, som skal i høring i starten af 2018. Dermed vil der kunne ligge en strategi klar til før sommerferien. Derfor vil jeg opfordre skolebestyrelsen på Stengård Skole om at deltage i denne høring, så jeres synspunkter kan komme med i betragtning, når det nye Byråd sammen skal forhandle om, hvordan vi bedst muligt bruger en kvart mia. kr. til at forbedre læringsmiljøerne på Gladsaxes folkeskoler.

Trine Græse

Borgmester