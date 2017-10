Sundhedshus i politibygning

Gladsaxe Kommune har købt Politistationen på Fremtidsvej. Det er en fantastisk mulighed for at gøre området mere åbent og spændende end i dag, gerne med adgang direkte fra Buddingevej.

Enhedslisten foreslår, at bygningen bruges til det kommende sundhedshus. Det vil give en god, central placering ved Buddinge station og den kommende letbane, hvor det vil være let at komme til med kollektive trafik.

Det vil også give plads til flere aktiviteter, end en placering i tilknytning til Træningscenteret på Søborg Hovedgade. Sundhedshuset kunne fx rumme

• Forebyggelsescenter og genoptræning

• Rådgivningscenter om sund kost og motion

• Café med sund og økologisk mad, gerne som en socialøkonomisk virksomhed

• Fitnesscenter med gratis vejledning af instruktører

• Mødested for kommende og nybagte forældre

• Apotek

• Fysioterapi, praktiserende læge, tandlæge

• Måske kunne der også blive plads til indrette ungdomsboliger eller et bofællesskab i de øverste etager?

Hvad mener du?

Michael Dorph Jensen,

kandidat for Enhedslisten