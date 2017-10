Suveræn sæsonstart for badmintonhold

Ligger godt til i oprykningsspil

Af /

Gladsaxe-Søborg Badmintonklubs hold i Danmarksserien, har fået en suveræn sæsonstart med lutter sejre sæsonens tre første holdkampe. Det var faktum før lørdagens lokalopgør og topopgør mod Lyngby, som ligeledes var ubesejret inden holdkampen.

Til lokalopgøret og topkampen var holdet forstærket med klubbens spillende træner – Nicola Cerfontyne, som vandt meget overbevisende sin 1.damesingle med 21/7 – 21/9. De to mixdoubler blev vundet trods indledende problemer i starten af kampene, hvor sættene endte med 22-20. Inden de fire herresingler var stillingen 3-1, hvilket var ønskescenariet inden holdkampen.

De stærke herresingler var ubesejret inden dagens holdkampen og i starten var de intet der tydede på, at dette skulle ændres. Modstanderen i 1.herresingle måtte hurtigt give op mod Ulrik Nielsen, som vandt meget ubesværet. De tre herresingler fulgte trop, men desværre tabes 4.herresingle i to tætte sæt, hvorimod de to øvrige vandtes, så stillingen inden doublerne var 6-2.

Begge damedoubler tabte desværre i tre tætte sæt, men heldigvis er herredoubler en paradedisciplin og alle tre er ubesejret i denne sæson, og de efterlod ingen tvivl – alle tre vindes meget overbevisende i to sæt. Dermed vindes topopgøret med sikre 9-4 og holdet indtager en suveræn 1.plads i Danmarksserien som det eneste hold med maksimumpoint efter 4 holdkampe.

Mulighederne for oprykning til 3.division ser efter lørdagens sejre mere realistisk ud, selvom der langt vej endnu med oprykningsslutspil til 3.division efter jul. Næste holdkamp er lørdag 18. november kl. 17 på udebane mod HB2000 Hvidovre, i en kamp som bør vindes.