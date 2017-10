Tænk på dem i næste måned!

Med få undtagelser er det næsten det samme byrådsflertal der nu har købt, en nedlagt politistation med tilstødende retsbygninger til en overpris for ca. kr. 90 millioner kr. som borgmesteren mener bliver en slags Byens Port!

Nogle vil nok mene, at (P) skulle udskiftes med et (L)? Det er med en enkelt undtagelse de samme partier, der tidligere havde så travlt med at sælge et populært, veldrevet og centralt placeret kultursted, nemlig Borgernes Hus på Søborg Hovedgade 79 for kr. 10,5 millioner.

Flere af de borgeraktiviteter der fandtes i Huset, er senere opløst pga. udflytningen til trafikalt ringere placerede forhold, f.eks. på ”Telefonfabrikken” en placering her, der stadig giver trafikale problemer.

Nu forsøges med en prøveperiode med Flexbusser eller taxakørsel, hvad det så kommer til at koste? Havde flertallet nu lyttet til borgerprotesterne kunne Borgernes Hus, have afhjulpet disse omkostninger, men Gladsaxe Kommune har åbenbart penge nok?

Tænk på det i næste måned ved valget til burådet.

Leif Carlsen

2860 Søborg