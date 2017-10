Tag forbi Café Vera

Et nyt socialt tilbud i Høje Gladsaxe så dagens lys i sidste uge. Café Vera slog dørene op i Seniorklubbernes lokaler på Høje Gladsaxe Torv 2G, som ligger skråt til venstre over for Haraldskirken.

– Hver onsdag fra klokken 10-14 holder Café Vera åben, så det gælder bare om at møde op, siger cafémutter Jane Bartolin, som har lagt navn til cafeen.

– Vi syntes Café Vera lød meget godt. Faktisk hedder jeg også Vera. Faktisk har jeg en stribe fornavne, men jeg foretrækker at blive kaldt Jane, siger Jane Bartolin.

Café Vera henvender sig især til beboere i Høje Gladsaxe i aldersgrupperne 50+ og 60+. Ea Lykke Elsborg fra Seniorklubberne efterlyser frivillige tovholdere.

En af Gladsaxes mange ildsjæle, Lis Koplev, mødte også op for at byde ind og fortælle de fremmødte, om de mange muligheder der findes i Gladsaxe: – Noget af det, som ligger mit hjerte nær er at hjælpe folk ud af deres ensomhed. Det er et forholdsvis tabubelagt emne – for hvem ønsker at fortælle, at de sidder alene det meste af tiden? Jeg vil meget gerne bidrage til at folk får gnisten tilbage og tør møde andre mennesker. Lis Koplev er blandt andre frivillige på Gladsaxe Kommunes skovture, og i øjeblikket er hun ved at uddanne sig til mentor i Recovery.

Opfordringen fra Ea Lykke Elsborg og Jane Bartolin er ikke til at tage fejl: Tag et smut forbi Café Vera. Få en kop kaffe og en snak og lær andre mennesker at kende.