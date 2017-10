Talentarbejde giver pote

Bagsværdpigerne Marie Ramm og Emma Braad Olesen kom hjem med sølvmedaljer i firer uden styrmand fra dette års Baltic Cup i Brest, Hviderusland. De to Bagsværdpiger var i båd med Clara Møller og Xenia Kviat Antonsen fra henholdsvis Roklubben Furesø og Roforeningen KVIK.

Baltic Cup er en international regatta for U18-landshold med deltagelse fra lande omkring Østersøen herunder stærke ronationer som Polen og Tyskland. Der blev om lørdagen roet 2000 meter, hvilket er den traditionelle distance i roning, mens der skulle spurtes over 500 meter om søndagen. På begge distancer blev pigerne nummer to efter et stærkt tysk hold.

Samlet set var Bagsværd Roklub stærkt repræsenteret på U18-landsholdet med seks ud af 26 deltagende roere. Udover pigernes sølvmedaljer roede Christine Cardel sig til en fjerdeplads på begge distancer i pigernes toer uden styrmand. Christine var her sat sammen med Mathilde Kiilgaard fra Danske Studenters Roklub. I drengenes toer uden styrmand opnåede et rent Bagsværdhold bestående af Aksel Bay og Lasse Maigaard en femteplads på 2000 meteren og en fjerdeplads på 500 meteren. Den sidste Bagsværdroer var Frederik Larsen der på begge distancer opnåede en sjetteplads i dobbeltsculler med makkeren Frederik Geertsen Lund fra Holstebro Roklub. Endelig blev det til sølv på 2000 meteren og bronze på 500 meteren til Nicholas Andersen, der repræsenterer KVIK, men som igennem hele sæsonen har trænet i Kraftcenter Bagsværd.

Overvandt skader

”Jeg er ved at revne af stolthed over vores juniorer,” siger juniorpigetræner i Bagsværd Roklub, Jens Olav Dahlgaard.

”For pigernes vedkommende kommer de her resultater oven på en hård forårssæson, hvor to af dem var ramt af uheldige skader og sygdom. De har holdt næsen i sporet og er blevet ved med at arbejde hårdt og tro på det, selv om oddsene på et tidspunkt var imod dem. ”

”Baltic Cup har været sæsonmål for alle disse roere, og det er fantastisk, at Marie og Emma får lov at krone det med en sølvmedalje. Hvad angår drengene, mener jeg også, at der er god grund til tilfredshed. Det er svært ikke at fremhæve Nicholas’ medaljer i singlesculleren, men både drengetoeren og drengedobbeltsculleren leverer også meget flotte præstationer. Jeg er sikker på, at mange af de her roere kommer til at repræsentere os ved juniorverdensmesterskaberne om både et, to og tre år.”

Præstationerne på U18-landsholdet er det seneste eksempel på resultatet af det store talentudviklingsarbejde, der lægges for dagen i Bagsværd Roklub. Roklubben har med stor succes formået at opbygge en stor juniorgruppe med omkring 50 ungdomsroere, hvor eliteroere og ungdomsroere, der ror for fællesskabet og motionens skyld, træner i fællesskab, og bredden danner fundamentet for eliten.