Tilbage til rødderne

I forbindelse med de årlige såkaldte Braemar Games i Skotland deltog fem musikere fra det lokale sækkepibeorkester i Gladsaxe, Copenhagen Caledonia Pipe Band.

-Vi var blevet inviteret til at deltage af vort skotske venskabs-band i Aberdeen, som hedder Banchory and District Pipes & Drums, fortæller Albert Lykking fra orkestret.

-Vi havde nogle forrygende dage, hvor der blev øvet meget for at få sammenspillet til at fungere optimalt.

Vi havde fornøjelsen af at møde Dronning Elisabeth – dog godt nok på lidt afstand, idet Dronningen overværede en af koncerterne. Det betragter vi som en stor ære, så meget mere som, at det blev annonceret, at danske sækkepiber deltog sammen med de skotske musikere.

Bandet spillede i august måned i år i en kort sekvens på Gladsaxedagen, og for de tilhørere, der vil høre mere – ja, så bliver der lejlighed til det lørdag

21. oktober.

Der afholdes nemlig koncert i Søborg Kirkes sognegård på Frødings Alle med start kl. 14. Der er gratis adgang til koncerten – med mulighed for at købe kaffe/kage mv.

Bandet håber, at mange Søborg-borgere vil lægge vejen forbi og lytte til højlandsmusik.