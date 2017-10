To gange VM-guld

Hiphop VM blev afholdt i Danmark i sidste uge. Brøndby Hallen var rammen for 2.920 dansere fra 29 forskellige nationer. 119 dansere fra ALDANS var udtaget. De fleste fordelt på formationshold i børn, junior og voksen rækkerne. Men også 21 solo dansere og 12 ”duo” var udtaget i forskellige kategorier. Så der var nok at følge med i de 5 dage der blev danset.

Og det gik fremragende for Søborgdanserne, der vandt to gange guld og en bronzemedalje.

Allerede på 1. dag var guldet hjemme for Danmark og ALDANS.

Emilie Lasnier (14 år) & Theo Koefoed (15 år) dansede sig helt til tops i junior duo.

Efter 5 spændende runder og ud af 73 par, stod de øverst på skamlen som verdens bedste junior duo. En fantastisk præstation, og også en historisk præstation, idet det ikke før er sket, at et par vinder ALT, hvad de har deltaget i; både Europamester skab, Nordisk mesterskab og Danmarksmester skab. Og dertil kan tilføjes, at de kun har danset sammen i ni måneder.

Om fredagen var det 13 årige Laura Thanning, som blev hovedpersonen. Hun bor i Slagelse, men tager flere gange om ugen til Søborg for at træne.

Laura er en meget talentfuld hiphopper, der træner hårdt og målrettet, men hun stråler altid af danseglæde.

I hiphop battle solo skal man kunne flere forskellige kategorier: Old School hiphop, New School hiphop, House & Dancehall og drenge og piger konkurrerer mod hinanden.

Laura overgik dem alle med sine helt utrolige ”moves” og musikforståelse ud over det sædvanlige. Guld medalje i junior battle solo, og så fik Laura da også lige en bronze medalje i hiphop solo for piger, og en 6. plads i Electrick Boogie duo, og en 7. plads i Electrick Boogie solo.