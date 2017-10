To nye ladestandere til elbiler

4CLEVER har netop sat to nye 22 kW ladestandere op i Bagsværd på Hesteskoen tæt ved torvet og Bagsværd Station. Gladsaxe Kommune har givet støtte til ladestanderne, som kan benyttes af alle elbiler og kan lade to elbiler op samtidig.

”I Gladsaxe har vi ambitiøse CO2-mål, og vi vil gerne vise vejen mod en mere bæredygtig trafikudvikling. Allerede i 2015 skiftede vi alle vores biler i hjemmeplejen ud med elbiler, så hjemmeplejen nu udelukkende kører på strøm.

Vi vil også gerne gøre det nemmere for vores borgere at skifte til elbil. Det kræver blandt andet, at der er gode muligheder for at få ladet sin bil op. Derfor er vi glade for samarbejdet med CLEVER, der nu betyder, at vi får to nye ladestandere centralt i Bagsværd”, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.