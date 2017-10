Træner debuterede med sejr

Gladsaxe-Hero har klaret sig halvskidt i denne sæson efter nedrykningen fra serie 1. Så klubben valgte at skille sig af med træneren Carsten Rust op til torsdagens lokalopgør mod Bagsværd.

Assistenttræner Thomas ”Jønse” Jørgensen træner nu holdet, og han har fået Kennet Colding som assistent.

Duoen fik en fin debut med en sejr på 3-0 over Bagsværd.

Gæsterne lagde bedst ud i opgøret på opvisningsbanen på stadion og havde et brag af et skud, der prellede af på overliggeren.

Men Gladsaxe Hero fik bragt sig i front på en tværbold, der blev styret i mål af Benjamin Knudsen.

Christopher Bruun gjorde det til 2-0 på et straffespark, og Andre Andersen kunne let gøre det til 3-0 på fint forarbejde af Frederik Vendelbo.

I kampen forinden mod Grantoften havde en af holdets bærende fået rødt kort og en anden valgte bare at blive væk. Så der er nok at rette op på. Serie 2 toppes af AB, der vandt med 6-0 over B.77 fra Rødovre