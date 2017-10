Tryllenørd kigger forbi

Danmarksmesteren i trylleri for børn 2017 tryller på Gladsaxe Bibliotekerne.

Har du børn mellem 3 og 6 år får du i efteråret chancen for at se Den Store Trylle-

nørds trylleshow på dit lokale bibliotek.

Den Store Tryllenørds viser sit trylleshow, som gav ham titlen ”danmarksmester i trylleri for børn 2017”. Det sker på Gladsaxe Bibliotekerne i oktober og november 2017. Du kan se hvornår Den Store Tryllenørd kommer på dit lokale bibliotek på www.gladbib.dk.

Første gang er 15.10 på Hovedbiblioteket opg dagen efter i Bibliografen.

Den Store Tryllenørds show er en lang positiv opmuntring til interaktion. Børn sidder til daglig i institutioner med stramme regler for deres adfærd og når de kommer hjem ser de TV fordi deres forældre vil have ro efter arbejdsdagen. Børn lever en stor del af deres liv i social isolation – De bliver ikke hørt og de har kun få pauser i dagligdagen til at gøre hvad de har lyst til. Den Store Tryllenørds show tillader børnene at være de børn de er. Her får de lov til at interagere og deltage aktivt – Her bliver de hørt og set.

De griner som aldrig før og oplever at de faktisk selv kan trylle – Endda mod den Store Tryllenørds vilje – Og det er helt i orden. Her er ingen skæld ud eller løftede pegefingre.

Du kan finde meget mere information om Den Store Tryllenørd og hans tilgang til at trylle for børn på www.tryllenørd.dk

Den Store Tryllenørd har tryllet siden han selv var lille. Han har været nordisk mester i scenetrylleri for voksne og har bevæget sig på mange forskellige grene af trylleriet. Det er derfor en meget erfaren underholder som du kan opleve på dit lokale bibliotek.