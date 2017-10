Ung mand sigtet for kørsel uden førerret i Bagsværd

Tirsdag 24. oktober kl. 12.44 blev en betjent opmærksom på en personbil, som kørte for stærkt på Hillerødmotorvejen nær Bagsværd. Bilen blev bragt til standsning, hvor føreren, en 18-årig mand fra Farum, fortalte, at han endnu ikke har taget kørekort. Manden blev sigtet for kørsel uden førerret, hvilket han erkendte.



Kørsel uden førerret kan koste bilen

Første gang straffes kørsel uden førerret med 7.000 kroner i bøde. Anden gang koster det 8.500 kroner. Tredje gang er bøden 10.500 kroner plus at bilen kan konfiskeres. Fjerde gang koster det 14.000 kroner og derefter fængselsstraf.