Meget var forudsigeligt, da der i onsdags var 2. behandling af budgettet i byrådet. Forligspartierne var tilfredse med diverse småpip som undtagelser – men man kan jo ikke få alt igennem, når der er tale om et forlig.

Dansk Folkepartis Kristian Niebuhr var meget utilfreds med det hele og talte om at være taget i rumpetten, at have været til grin og have spildt sin tid, så der kom et ændringsforslag med en masse underpunkter fra hans parti.

Michele Fejø fra Liberal Alliance var knap så bombastisk i sin vurdering af det hele, men bestemt heller ikke tilfreds, så hun havde også ændringsforslag.

Og så begyndte et usædvanligt skue:

Venstre gik imod Venstre.

Gruppeformand Ebbe Skovsgaard talte om at ønske SF og Enhedslisten til lykke med at de i den grad havde sat deres præg på budgettet. Så det kunne han på ingen måde gå ind for. Og han fik følgeskab af Kim Wessel-Tolvig.

Men partiets nye spidskandidat Pia Skou og det fjerde medlem af Venstres gruppe – Lone Yalcinbkaya – stemte for budgettet. Lone Yalcinkaya havde meldt afbud til mødet og var erstattet af Astrid Søborg.

Næppe julekort

Og det er tydeligt, at stemningen i Venstres byrådsgruppe ikke er på det niveau, hvor der sendes hjertelige julekort.

Kim Wessel-Tolvig lægger ikke fingrene imellem, når han skal kommentere den usædvanlige situation.

-Det er første gang nogensinde, at medlemmer af Venstres forhandlingsgruppe er gået imod Venstres forhandlingsleder i budgetforhandlingerne. Nu er det en gang gruppeformanden, som er forhandlingsleder, men Pia Skou ville tilsyneladende hellere følge den socialistiske blok. Det er sørgeligt, at Venstres byrådsgruppe blev splittet på denne måde, siger Kim Wessel- Tolvig.

Det er ikke første gang Venstres gruppe er delt.

Da Pia Skou for et par byrådsmøder siden forelagde et forslag om at de lokale håndværkere skulle have bedre vilkår, valgte Ebbe Skovsgaard og Kim Wessel-Tolvig at stemme imod. Forslaget mindede i deres optik lidt for meget om en kartelaftale, og det skal en politiker bestemt ikke sættes i forbindelse med.

På mødet i onsdags fik Ebbe Skovsgaards budgetforslag, der bl.a. rummede en skattenedsættelse med 0,2 til 23,6 og en sænket dækningsafgift til 9,0 promille kun hans egen og Kim Wessel-Tolvigs stemme.

-Nedsættelse af personskat, nedsættelse af dækningsafgiften, etablering af rekreative grønne områder, løft af fagligheden og renovering af de gamle skoler – ja det er alt sammen emner, der matcher den handlingsplan, som Venstre går til kommunalvalg på.

-Derfor er Lone Yalcinkaya og jeg med i budgetforliget, forklarede Venstres spidskandidat Pia Skou.

-Derfor bakker samtlige af Venstres 12 byrådskandidater op om at det er en god ide at være med i budgetforliget. Det gør Venstres samlede bestyrelse også for den sags skyld, slog hun fast.

DF isoleret

Dansk Folkepartis ændringsforslag krævede 39 afstemninger. Det foregår nu om dage elektronisk, så medlemmerne ikke som for en del år siden skal rejse sig.

To gange fik DF opbakning fra LA, mens Ebbe Skovsgaard og Kim Wessel-Tolvig undlod at stemme hele vejen igennem.

Michele Fejøs ændringsforslag fik en endnu værre skæbne. Kun hun stemte for, mens DF og Ebbe Skovsgaard og Kim Wessel-Tolvig undlod at stemme.

Der har været arbejdet intenst med budgettet, og de forskellige forvaltninger i kommunen har haft travlt partierne havde undervejs stillet 128 budgetspørgsmål, og det er rekord.