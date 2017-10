Venstre gik jo også ind for nødvendigt parkeringsforbud

Der har været kritik fra Venstres byrådskandidat Martin Heidemann angående beslutninger om parkeringsforbud i Trafik og Teknikudvalget, særligt omkring Værebrovej. Jeg undrer mig dog over at kritikken rettes mod mig som formand, da Martin Heidemann jo kunne have startet med, at rette henvendelse til Venstres medlem af udvalget, der, ligesom alle andre partier, har stemt for beslutningen.

Fordi, særligt på Værebrovej var der en uholdbar situation, hvor både Movia og flere borgere havde rettet henvendelse om at få et parkeringsforbud. Movia, fordi busserne simpelthen ikke kunne passere for parkerede biler i vejsiden, og borgere fordi bilerne skabte utryghed for især cyklister, der ikke kunne bruge cykelbanen og måtte ud på vejen. Vi laver i udvalget kun parkeringsforbud når det giver mening, og nogle gange kræver det altså et forbud, for at få en ordentlig løsning for alle brugere af vejarealet.

Der er en dialog i gang med boligselskabet, som har størstedelen af parkeringspladserne i området, men selvom der i perioder kan være mangel på parkerings pladser i Værebro, så skal busserne og cyklisterne kunne komme igennem.

Ole Skrald

Formand for

Trafik og Teknikudvalget (A)