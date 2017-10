Verdensmål med lokalt afsæt

Gladsaxe er som den første kommune i Danmark gået i gang med at indarbejde FNs Verdensmål for bæredygtighed i kommunestrategien, så det kan gå hånd i hånd med vækst og velfærd.

Derfor var temaet oplagt for Gladsaxe Erhvervskonference 2017, som blev afviklet i sidste uge på Gladsaxe Gymnasium. Målet var at åbne erhvervslivets øjne for, at bæredygtighed kan skabe resultater på bundlinjen. 100 lokale erhvervsfolk og repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne havde de 17 Verdensmål for bæredygtighed på dagsordenen. Ud fra et lokalt perspektiv diskuteredes de globale udfordringer på områder som klima, jobskabelse, uddannelse, og sundhed. Hvordan kan de løses i fællesskab og samtidig give overskud på bundlinjen?

Tiderne har ændret sig, hvilket en af konferencens hovedtalere professor Steen Hildebrandt fra Aarhus Universitet vendte: – Da jeg var ung, var det naivt at tænke i bæredygtighed. I dag er det naivt at lade være.

Han understregede, at bæredygtighed ikke kan løses alene, men skal løses i fællesskab.

Nye kunder

Konferencens mål var at inspirere Gladsaxes virksomheder til at bruge FNs mål for bæredygtighed til blandt andet at identificere skiftende markedsbehov og derigennem skaffe nye kunder, markeder og medarbejdere.

Et konkret eksempel på en bæredygtig virksomhed er trykkeriet KLS PurePrint. Virksomheden havde i en nedgangsperiode valgt at ændre strategi og satse på bæredygtighed gennem udvikling af giftfri og bionedbrydelige tryksager. Målet var i første omgang at reducere firmaets vand- og energiforbrug, for at sikre konkurrenceevnen. Men det viste sig, at den grønne dagsorden i sig selv var med til at sælge varen, fortalte kommerciel direktør Kasper Larsen.

Kommunen er klar

Gladsaxe Kommune står klar til at hjælpe de lokale virksomheder, der kan se potentialet i bæredygtig vækst, men ikke helt er kommet med på bæredygtighedsvognen endnu. Kommunen har sat temaet på dagsordenen i virksomhedsnetværket KlimaKlar, der har lang erfaring med at inspirere lokale virksomheder til at se mulighederne og pengene i bæredygtighed. Virksomhederne kan desuden få et besøg med fokus på at skabe vækst eller et resursetjek med fokus på bæredygtigt forbrug og produktion.

– Der var en meget fin og god stemning på konferencen. Virksomhederne fik set, at der virkelig er mange interessante muligheder, siger Freja Ludvigsen, erhvervsudviklingschef i Gladsaxe Kommune.