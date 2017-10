Vi straffes kollektivt

I spisepausen kunne man sidste år på Enghavegårdskole, gå uden for skolen.

Det kan man ikke længere fordi at de ældre elever har ødelagt det.

Bestyrelsen har besluttet at afskaffe udgangstilladelsen.

Mange af de ældre elever kom ikke tilbage fra pausen til tiden, og nu mener de at det skal gå ud over alle.

Det mener vi alle fra min klasse er urimeligt. De har ikke givet os en chance for at bevise, at vi er anderledes, og at vi godt kan komme tilbage til tiden. Vi er gamle nok til at tage det ansvar.

De mener også at man skal spise en sund madpakke, eller sund mad fra kantinen.

For det første er der ikke er nok mad på tallerkenen i kantinen.

For det andet forstår vi ikke, at man må købe en shawarma dagen før og tage med på madpakke, hvis man ikke må købe en, når man er uden for skolen.

Bestyrelsen har besluttet at man ikke må ryge i skoletiden, men det skete alligevel de andre år.

Vi synes ,at det er absolut urimeligt at det skal gå ud over alle, hvis nogle få ikke kan styre det.

På vores årgang ville man ikke gå uden for skolen for at ryge, vi vil hellere spise mad og hygge med vennerne.

De store ryger stadig, det kan vi ikke gøre noget ved. Det kunne de gøre noget ved, i stedet for at indblande nogle som ikke har noget med det at gøre.

Anna-Ida Hurup Thomasen

7. klasse.