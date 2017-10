Vi taber jo ikke hver gang

Tålmodighed er en dyd. Og vejen til succes er brolagt med 43 nederlag!

Siden foråret 2015 har Gladsaxe HGs bedste herrehold tabt samtlige turneringskampe – hvilket vil sige 43 kampe. Men i den anden kamp i serie 2 kunne sejrsråbet endelig gjalde i omklædningsrummet under Gladsaxe Sportshal. Gladsaxe HG besejrede seriens førende hold Tårnby HK med 24-23.

– Det var en kæmpeforløsning, for det var meget tæt til sidst. Axel Andersen scorede vores sejrsmål otte sekunder før tid. I løbet af 2. halvleg var vi foran med fire mål, men da Tårnby begyndte at dække vores markante venstre back Jonathan Niemann, der havde taget ansvar hele kampen igennem, så blev vores rytme brudt, og der gik gummiarm i den. Vi fik virkelig jublet igennem, og det tog også sin tid, inden vi forlod hallen. Til mandagstræningen fejrede vi sejren med et glas champagne, fortæller Aron Handler, der ud over at spille på holdet også er bestyrelsesmedlem i klubben.

Gladsaxe HG, der i 2016 rykkede ud af kvalifikationsrækken og sidste år af serie 1, havde på forhånd udtrykt et håb om, at de kan sikre sig en midterplacering 2. Sæsonen blev indledt med et nederlag på 26-29 til B09 København, men allerede i sæsonens anden kamp blev nederlagsstimen brudt.

– Vi regner bestemt ikke med, at det bliver vores eneste sejr. Vi har fået mod på flere sejre, og dem bør vi også kunne hente. Tårnby fører vores serie og har slået to hold, som vi også bør kunne spille mindst lige op med, siger Aron Handler, der med sine blot 23 år er alderspræsident for Gladsaxe HGs unge mandskab.

Næste kamp for Gladsaxe HGs herrer er den 5. november, hvor VHC/Vidars 3. hold kommer på besøg i Gladsaxe Sportshal.