Vild overpris for håndværkertilbud

Det har længe været en offentlig hemmelighed, at kommunen har købt politistationen plus to bygninger på Fremtidsvej.

Forleden kom det så frem officielt, og det står klart, at Venstres gruppeformand (to Venstrefolk går ind for købet) Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er rystet over den pris, der er betalt.

Det fremgår af en pressemeddelelse underskrevet af Ebbe Skovsgaard (gruppeformand hos Venstre indtil nytår), Kristian Niebuhr fra Dansk Folkeparti og Michele Fejø fra Liberal Alliance.

25 millioner kroner. Så meget har skatteborgerne i Gladsaxe betalt for MEGET for et håndværkertilbud, der tidligere husede Københavns Vestegnens Politi lokalstation Gladsaxe.

Staten ejer bygningen og forlangte kr. 91 mio. ved en accept inden den 10. april. Gladsaxe kommune har fået Politibygningen vurderet af to uafhængige ejendomsmæglere til ca. kr. 65 mio.

Handlen har været hemmeligholdt for offentligheden ind til nu?

I byrådet ’plejer’ der at være tillid til ejendomsmæglere i sager om ejendomshandel. Men ikke her.

Uafhængigt af hinanden har mæglerne vurderet den tidligere politistation til ca. 65 millioner kroner.

Nedslidt bygning

Det er en 50 år gammel nedslidt bygning, som burde rives ned.

Dertil kommer, at skatteyderne skal poste ekstra 100 millioner kroner i ejendommen for at gøre den bare nogenlunde egnet som kontorejendom. ’Røverkøbet’ kommer til at koste skatteyderne i Gladsaxe ¼ milliard kroner, før der er anvendelige kontorfaciliteter.

Et stort flertal accepterede beløbet på kr. 91 mio.(Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Pia Skov og Lone Yalcinkaya fra Venstre)

I byrådet er der desværre flertal til at betale den uhyrlige og uansvarlige pris for ejendommen. Et af argumenterne er bygningens placering. Det kan man sige. Man kan også sige at købet forhindrer en fornuftig byudvikling.

Under alle omstændigheder er kvadratmeterprisen flere gange højere end kvadratmeterprisen på kontorfaciliteter i det centrale København.