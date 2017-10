Vind billetter til Slaget om Utterslev Mose

AB Gladsaxe skal på fredag klokken 19 på Gladsaxe Stadion møde Brønshøj Boldklub, der lige som hjemmeholdet har haft meget svært at hente point i 2. division.

Kampen mellem de to klubber er en klassiker, der kaldes populært kaldes ”Slaget om Utterslev Mose” eller ”Mosederbyet”, eftersom klubberne inden for få kilometers afstand har stadion på hver sin side af mosen.

I samarbejde med AB Gladsaxe udsætter Gladsaxe Bladet 5×2 billetter til kampen. Der skal svares rigtigt på spørgsmålet.

Brønshøj Boldklub spiller sine hjemmekampe i Københavns Kommune. Kaldes klubbens stadion:

A: Tingbjerg Ground

B: Parken

C: Vanløse Idrætspark

Svaret sendes til kon@gladsaxebladet.dk senest torsdag klokken 9.00. Vinderne kontaktes telefonisk (husk at opgive nummer) og skal hente billetterne på Gladsaxe Bladets redaktion på Søborg Hovedgade 79 torsdag inden 16 eller fredag inden 14.