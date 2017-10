Vind billetter

I cirkus er alt, som det plejer. En hyggelig rodebutik med plads til magi og voksne, der gider lege. Cirkusbarnet Ramona elsker livet i og uden for manegen og ikke mindst sin brogede cirkus familie. Men et spor i sneen og en række mystiske hændelser forstyrrer hendes verdensorden. Nogen holder øje med hende. Men hvorfor? Samtidig begynder hendes elskede far, Cirkusdirektør Kaj, at opføre sig underligt. Han er bange for at blive overhalet af det konkurrerende Cirkus Suverænum og kræver det umulige af sine omgivelser. Da Ramona med hjælp fra alle sine venner kommer på sporet af sin efterfølger, bliver en stor hemmelighed afsløret. En hemmelighed som vil ændre Ramonas liv for altid. ”Sikke et cirkus” er først og fremmest en kærlighedserklæring til cirkusmagi og den alternative familieform – der skal være plads til forskelle.

Men det er også en alvorlig film om konsekvensen af uløste voksenkonflikter. En film om løgne og erkendelser og – ikke mindst – evnen til at tilgive og samarbejde. For børnenes skyld! Historien er universel, pakket ind i et underholdende og magisk miljø. I rollerne ses blandt andre Rasmus Bjerg i rollen som Cirkusdirektør Kaj, Signe Lindkvist, Kristian Gintberg, Rosa Gjerluff Nyholm som Rosa, Mikkel Lomborg som Hr. Skæg, Mille Gori som Motor Mille, Mads Geertsen som Onkel Reje og Søren Hauch-Fausbøll.

I samarbejde med SF-Film udlodder avisen 2×2 billetter

For at deltage skal du svare på følgende:

Hvad hedder den danske skuespiller, som spiller Cirkusdirektør Kaj?

A. Søren Hauch-Fausbøll

B. Rasmus Bjerg

C. Benny Berdino

Svaret skal sendes med mærke ”Sikke et cirkus” på kon@gladsaxebladet.dk og være avisen i hænde senest den 27/10. Vinderen får en mail. Billetterne gælder til den 8/11 og skal afhentes på redaktionen.