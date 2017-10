Voksenvenner til børn

Ny afdeling for Børns Voksenvenner er startet i Gladsaxe, og man kan godt bruge flere frivillige

Af Jan Løfberg

Foreningen Børns Voksenvenner arbejder blandt andet på at skabe venskaber mellem børn fra familier med et spinkelt netværk og ressourcestærke frivillige voksenvenner. I 27 år har foreningen skabt venskaber mellem sårbare børn og voksne med menneskeligt overskud.

Nu har foreningen netop startet en afdeling i Gladsaxe, men man kunne godt bruge flere frivillige:

– Vi har startet et lokalt matcherteam i Gladsaxe og søger derfor frivillige med en social- eller børnefaglig baggrund, som har lyst til at matche venskaber i Gladsaxe. Børns Voksenvenner uddanner dig til at visitere og besøge kommende voksenvenner og familier og etablere venskaberne. Vi søger også frivillige med kommunikations- eller marketingsbaggrunde, der vil arbejde med at gøre Børns Voksenvenner synlige i lokalområdet, siger Sarah Højgaard Cawood fra Børns Voksenvenner.

I øjeblikket har Gladsaxe-afdelingen to frivillige matchere i Gladsaxe, men mangler mindst en matcher mere, og 1-2 frivillige kommunikations-/events frivillige.

Arbejdet med synlighed bakkes op af Børns Voksenvenner København. Hvis du er interesseret i at høre mere kan du ringe til os på 28151977.

Læs mere på www.voksenven.dk