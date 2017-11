16-årig forlænger kontrakt

AB Gladsaxes træner Søren Bjerg glæder sig over at have fået Anis Slimane med i truppen. Foto: Privat.

Store forventninger til Anis Slimane i AB Gladsaxe

I Høje Gladsaxe bor der et stort talent, som er på kontrakt i Akademisk Boldklub Gladsaxe. Navnet er Anis Slimane, og selvom Anis fortsat har kontrakt et stykke tid endnu, så har det store talent i dag sat sin signatur på en ny lang kontrakt med akademikerne.

I efterårssæsonsens sidste kamp mod Skovshoved sad han endda på bænken, men nåede ikke at blive skiftet ind Anis Slimane er en lokal knægt, og i AB mener man, at det sender et godt signal, at en af klubbens egne kommer til at være i klubben lang tid fremover. Det er et svært nåleøje at komme igennem, og det er ikke mange som besidder den viljestyrke som Anis besidder for at nå til hvor han er i dag. Nu kan han med ro på den del fokusere på sin udvikling, som i U17-tiden har været spændende at følge. Selvom han er 16 år så kan han sagtens udfordre U19-drengene på fysikken, og den centrale midtbanespiller besidder samtidig en blændende teknik.

Det store talent glæder sig over sin nye aftale

– Det er bare med at fortsætte nu, og jeg glæder mig meget. Det kræver selvfølgelig hårdt arbejde, men det er jeg også klar til. AB er en god klub, og der er et rigtig godt kammeratskab på holdet.

– Jeg er rigtig glad for at have fremtiden på plads, og så skal jeg fortsætte med at udvikle mig. Jeg har udviklet mig meget på den sidste tredjedel af banen på det seneste, og er blevet giftigere foran mål.

Det er bare med at tage arbejdshandskerne på, fortæller Anis Slimane.

Eneste minus ved det hele er, at hvis AB Gladsaxe skulle rykke ned i danmarksserien, så må klubben ikke have kontraktspillere.