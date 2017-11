400 til jazz i kirken

Bobo Moreno har med stor succes optrådt et par gange i de lokale kirker inden for de seneste uger, og koncerten i Stengård Kirke var helt forrygende. Foto: Kim Malmqvist.

Jazzet julemusik i Stengård Kirke

Af /

Gladsaxe Folkekor og A Very Big Band – 60 sangere og musikere og 400 publikummer

Over 400 deltagere havde søndag eftermiddag fundet vej til sognekirken i Stengård-kvarteret. En jazzet julekoncert blev afholdt med kor og big band. Og endnu engang havde Gladsaxe Folkekor og Gladsaxe Jazzklub fundet sammen i et unikt samarbejde om en musikalsk koncert med 60 medvirkende.

Stengård Kirke – med organist Birgitte Stage som medarrangør af koncerten – havde beredvilligt åbnet kirkens port for arrangementet. Den nu 55 år gamle kirke er kendt for sine mangeartede koncerter og særlige events, hvorfor det faldt naturligt at invitere de to foreninger indenfor.

Op til selve koncerten havde korets over fyrre sangere og bigbandets atten musikere arbejdet målrettet med koncertens repertoire – under kyndig ledelse af dirigenterne Christian Dahlberg og Ole Kock Hansen.

Koncertens store oplevelse var så ubetinget sangeren, Bobo Moreno. Endnu engang blev det dokumenteret, at denne alsidige sanger hører til blandt landets bedste. Med bl.a. sangen ”Georgia” viste han sit format.

Koncertens 24 numre fik mange til at tabe vejret af benovelse, og på alle stolerækker kunne undervejs iagttages blanke øjne og rullende tårer, som følge af de smukke musikalske præstationer.

Julekoncerten sluttede ved skumringstid. Og med en klar forventning om, at denne musikalske julekaravane også vil dukke op i byen i 2018.