ABs damer klarer sig godt

Kvalplads inden for mulighedernes rækkevidde

HIK er stukket af sted i 2. division i kvindehåndbold. Men AB er bestemt en kandidat til at slutte på andenpladsen og sikre sig kvalifikationskampe.

AB har vundet de tre seneste kampe, og det har ført en placering som nummer syv med 8 point med sig. Det lyder ikke prangende, men det hører med til historien, at der i rækken er fire andenhold, der slet ikke kan rykke op.

Så der er ikke langt op til andenpladsen i rækken, hvor mange andre hold står med lige så gode muligheder.

I 3. division gik det lige så godt for Gladsaxe HGs damer, der havde vundet fire kampe i træk. Men så blev det til et klart nederlag på 16-24 mod Amager. Men også her gælder det, at andenpladsen er inden for rækkevidde, fordi Ajax med sit tredjehold ikke kan rykke op.

Gladsaxe HG stillede kun med ni spillere og heriblandt 43-årige Pia Thomsen og 42-årige Camilla Fangel Brodersen.

I mændenes turnering ligger AB i bundregionen i sin pulje i 3. division med 6 point. Men der skal ikke mange kiksere til før AB ryger under nedrykningsstregen.