Afskaf lukkedagene i daginstitutionerne

Af Læserbrev

Daginstitutionerne i Gladsaxe har hvert år 12 lukkedage, hvor forældre ikke kan få passet deres børn. De må i stedet anvende feriedage på at passe deres børn, hvis de ikke har bedsteforældre, der kan træde til.

Det Konservative Folkeparti vil afskaffe lukkedage i daginstitutionerne i Gladsaxe, så forældrene bedre kan planlægge deres ferie ud fra, hvad der passer den enkelte familie bedst.

12 lukkedage er mere end 2 ugers ferie om året. Det betyder, at nogen forældre ikke kan holde 3 ugers sammenlagt sommerferie med deres børn.

Gladsaxe Kommune skal ikke bestemme, hvornår forældre skal tage ferie sammen med deres børn. Hvorfor er f.eks. 1. maj en lukkedag? Det er for de fleste en ganske almindelig arbejdsdag.

Forældrene i Gladsaxe kan se misundeligt på forældrene i Billund, Esbjerg, Ærø, Fanø, Vejen og Læsø kommuner, hvor daginstitutionerne ikke har en eneste lukkedag.

Alle kommuner har, på nær Læsø, også en lavere forældrebetaling, end vi har i Gladsaxe.

Når andre kommuner, der opkræver en lavere takst end Gladsaxe, har nul lukkedage, bør det også være muligt i Gladsaxe.

Daginstitutionstaksterne i Gladsaxe er op til 500 kr. højere end i andre kommuner. Alle forældre kan derfor med rette stille sig selv spørgsmålet: Hvorfor har vi så mange lukkedage i Gladsaxe?

Det Konservative Folkeparti vil i de kommende år arbejde for, at alle lukkedage i daginstitutionerne i Gladsaxe afskaffes, så forældre kan bestemme over deres egen ferie, og få mere og bedre tid sammen med deres børn.



Henrik Sørensen

Byrådskandidat (k)