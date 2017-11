Rune Solvang og Martin Thaning Petersen optræder med lydgivere, som man ikke lige forbinder med en koncert. Foto: Privat.

Koncert med Komponistforeningen Grundtonen

Af /

Komponistforeningen Grundtonen spiller koncert i Stengård Kirke torsdag 16. november klokken 19.30 der er fri entre. Komponisterne Martin Thaning Petersen og Rune Solvang spiller værker, de selv har komponeret. Eksperimenterende klavermusik blandes med musik for alternative instrumenter i et stort lydunivers. Komponistforeningen Grundtonen har eksisteret i 14 år, og det er 28. gang, at Grundtonen afholder koncert i Stengård Kirke. Alternative instrumenter er et gennemgående tema til koncerten, når man kan opleve Martin Thaning Petersens nye værk, der ganske simpelt hedder Værk for guitar og alternative instrumenter, hvor en defekt guitar blandes med lydene fra jernstænger, en æggedeler og en støvsuger. I Rune Solvangs 4. og sidste sats fra suiten Kreative zoner for klaver, trommesæt og alternative instrumenter spilles der bl.a. på træstammer, balloner og vinglas. Desuden kan man opleve både nye og gamle klaverstykker af de to komponister. Rune Solvang er født i 1980 og gammel elev fra Gladsaxe Musikskole.

Martin Thaning Petersen, født i 1972 og færdiguddannet ved Musikvidenskabeligt Institut i København i 2008.