Ansæt en stadsarkitekt

Af Læserbrev

Der må råbes ’vagt i gevær’ vedrørende kommende tilladelser til byggerier på Søborg Hovedgade, da vi nu dagligt må se på nogle bygninger, som det er uforståeligt, der er givet tilladelse til at opføre med det udseende, vi er vidne til.

Hvem har dog kunnet godkende, at det nye byggeri på Søborg Hovedgade 144 nu fremstår som en fængselsmur med en dertil hørende port. I hele stueetagen er der ikke et brud i facaden eller grønne planter til at minimere skaden.

Man har også tilladt, at den nye tilbygning til Meny bygges i grå sten, til trods for at bygningen oven over er udført i gule og røde sten, så helheden nu fremstår som et sammensurium.

Skaden er sket og er svær at redde.

Et stort plus for Søborg Hovedgade kunne være at få genplantet træerne ved kirken og gerne flere til, ligesom det ville være en fryd for øjet at få fjernet de skæmmende grå byggestilladser ved Kollektivhuset på Søborg Torv, som vel var tiltænkt at skulle dækkes af planter, hvilket bare ikke er sket. Som en nødløsning kunne de males grønne.

Søborg Hovedgade har brug for omtanke og en kærlig og ikke mindst kompetent hånd.

Birgit Kock

2860 Søborg