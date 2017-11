Aske rykker op i Formel 4

Aske Bramming Nygaard modtager rådgivning under testkørslen på Padborg Park. Foto: Claus Nygaard.

Aske Nygaard Bramming fra Mørkhøj skifter til Formel 4

Af jll

Aske fra Mørkhøj bliver Gladsaxes første Formel 4-kører. Efter at han i 2017 blev en flot DASU Danmarksmester i sin Rookie-sæson i Formel 5, er det naturligt, at han i 2018-sæsonen skifter til Formel 4. Det er en fuld løbsserie i Danmark med sit eget Danmarksmesterskab. Samtidig er Formel 4 en international motorsports udviklingsklasse som afvikles i tæt samarbejde mellem DASU og Team Danmark og som skal føde talenter til Renault 2.0.

Aske stiller til sæsonen i en fabriksny Mygale Formel 4 Renault racer. Han har allerede været i aktion i bilen til en testdag på Padborg Park, hvor det gik rigtigt godt. Han kørte en tid på 59.308 sekunder, som blot er 55/1000-dele fra banerekorden.

”Det var en rigtig god oplevelse at køre i Formel 4-raceren”, siger Aske. ”Den har bredere dæk end en Formel 5 og står derfor bedre fast i svingene, så jeg kunne presse den til det yderste. Og det gav mig nogle helt fornuftige omgangstider. Til forskel fra almindelige biler og min Formel 5, som har en gearstang, så skifter jeg gear i rattet med paddle-shift, ligesom man ser på en Formel 1-bil”.

Selvom der er 5 måneder til 2018-sæsonens første løb, ligger Aske ikke på den lade side. Hans store arbejde med at skaffe sponsorer er gået igang. Og han arbejder også på at udvide sin erhvervsklub. Det er en klub for erhvervsfolk med interesse i motorsport og ledelse. Det er Askes far og nogle af hans forretningsforbindelser, der driver erhvervsklubben. At være med som sponsor hos Aske giver nogle fordele, fordi sponsorvirksomhederne får mulighed for at kompetenceudvikle deres medarbejdere i erhvervsklubben, mens de samtidig støtter Aske.

Ud over sponsorarbejdet skal Aske også gennemføre en del testdage i Formel 4-raceren. Der er allerede planlagt træningstur til Spanien og flere testdage i Danmark.