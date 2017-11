Bagsværd Vægtløftning bedste klub

Gamle storklubber sat til vægs

I weekenden blev der afholdt regionale mesterskaber i vægtløftning. Bagsværd Vægtløftning vandt over storklubber som IK99 og A.K Viking.

Bagsværd Vægtløftnings Klub (BVK) er i kæmpe udvikling for tiden. I denne weekend deltog klubben ved de regionale mesterskaber, i én konkurrence for alle klubber øst for Storebælt. Bagsværd stillede op med 14 atleter, og det blev til intet mindre end 9 medaljer.

Mette Pedersen (-75 kg klassen) satte en dansk senior rekord i øvelsen træk med 79 kg. En utrolig flot præstation, især taget i betragtning af, at hun normalt løfter i vægtklassen under.

I -75 kg klassen gjorde Bagsværd intet mindre end rent bord, ved at tage 3 ud af 3 medaljer.

Bagsværd havde flere debutanter med, og klubben har oplevet et stort engagement og vækst. Dette kom også til udtryk, da Bagsværd blev stævnets bedste klub, og således slog storklubberne IK99 og A.K Viking, hvilket også gjorde cheftræner Tommy Larsen utrolig glad og stolt.

Bagsværd arbejder fortsat hårdt på visionen om at blive Danmarks bedste klub, og dette var et vigtigt skridt på vejen.