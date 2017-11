Bagsværdroere slap gennem det første nåleøje

Iben Østergaard har kvalificeret sig til dameletvægtslandsholdet. Foto: Privat.

Tre kvindelige og en mandlig roer med på landshold

Af /

Fire Bagsværdroere er sluppet igennem nåleøjet til den landsholdsbruttotrup, der skal forme det danske rolandshold i 2018.

Iben Østergaard og Mathilde Persson er udtaget til at være en del af dameletvægtslandsholdet, Frida Sanggaard er udtaget til damelandsholdet i den åbne klasse, mens Mathias Larsen fortsat vil være en del af herreletvægtslandsholdet.

Det blev resultatet af udtagelsesregattaen, der blev afviklet på Bagsværd Sø. I singlesculler for letvægtsdamer opnåede Iben Østergaard en andenplads efter et tæt opløb med Aja Runge fra Roskilde Roklub, der ved VM i Florida var i finalen i den olympiske disciplin letvægtsdamedobbeltsculler.

Resultatet var en flot kulmination på Iben Østergaards sæson, hvor hun har arbejdet hårdt og målrettet mod netop udtagelse til landsholdet. Ibens sæson har blandt andet resulteret i sejre ved store internationale regattaer herunder den prestigefyldte Holland Beker Regatta.

Mathias Larsen roede i september et flot resultat hjem ved VM i Florida, men han skulle stadig vise sit værd. Det gjorde han i fin stil med en andenplads i herrernes letvægtssinglesculler. Bagsværd Roklubs Mathias Larsen måtte dog se sig slået af sin makker fra VM, Emil Espensen fra Danske Studenters Roklub, der dermed har håneretten det næste års tid.

Den kun 18-årige Frida Sanggaard roede sig sammen med 19-årige Martha Kempf fra Odense Roklub til en udtagelse med en andenplads i damernes toer uden styrmand. De to unge kvinder blev kun slået af den dametoer, der i september vandt en bronzemedalje ved senior-VM. Endelig er også Mathilde Persson udtaget.

Mathilde Persson var i 2017 på letvægtsdamelandsholdet, men en ærgerlig skade forhindrede hendes deltagelse ved både VM og udtagelsesregattaen på Bagsværd Sø. Mathilde Persson blev i stedet udtaget på baggrund af sine resultater i 2016 og 2017.

Kaproningschef i Bagsværd Roklub Mia Espersen udtaler: ”Det er flot gået af vores klub og vores kaproere. Frida, Mathilde og Mathias har alle været omkring senior- eller ungdomslandsholdene i år. Selvom jeg nu ikke var i tvivl, er det dejligt, at de får bekræftet deres niveau og berettigelse på landsholdet. Efter at være rykket op fra U23-klassen har Iben Østergaard trænet i klubregi i år, og her har hun fundet et helt nyt niveau, så det er meget fortjent, at hun får vist sig så flot frem. Endelig er tre af roerne et produkt af vores eget talentarbejde, så det er også et stort skulderklap til det, vi har gået og lavet de seneste ti år.”

De fire roere kommer til at indgå i en bruttogruppe med roere fra resten af Danmark. Igennem vinteren vil de deltage i træningssamlinger på Bagsværd Sø og landsholdstræningslejre inden det endelig landshold udtages til foråret.