Blueslegende kigger forbi

Troels Jensen har været med siden starten af 60erne og kan virkelig sin metier. Foto: Privat.

Troels Jensen spiller på Hovedbiblioteket

Af Michelle Madsen

En af dansk bluesmusiks helt store navne, Troels Jensen, giver gratis koncert søndag 12. november kl. 14 på Gladsaxe Hovedbibliotek. Det er som del i bibliotekets populære Søndagskoncerter, der seks gange om året præsenterer dygtige musikere indenfor en bred vifte af genrer. Det er som regel danske bands og solister, men også musikere fra Sverige og Canada har gæstet bibliotekets musikafdeling.

Troels Jensen er en af stamfædrene til den danske bluesscene. Han var med til at grundlægge Delta Blues Band for over 45 år siden, og har siden været en del af den danske bluesscene i utallige sammenhænge. Han har turneret Danmark tyndt og har modtaget masser af priser og anerkendelse. Til koncerten på Gladsaxe Hovedbibliotek får Troels Jensen assistance af Peter Nande. En udadvendt sanger og mundharpespiller, der som Jensen også modtaget utallige priser for sit bluesvirke i mange år.

Koncerten er i stedet for en tidligere annonceret koncert med Big Creek Slim. Yderligere information om søndagskoncerterne og billetter kan findes på Gladsaxe Bibliotekernes hjemmeside.