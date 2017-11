Børn med høje ambitioner

Félicie i hård konkurrence i ”Ballerina”. Foto: Sweet Chili Entertainment.

Bibliografen viser flere børnefilm

I ”Ballerina” møder publikum den forældreløse Félicie, der gerne vil ende som balletdanserinde. Félicie er træt forstadslivet, og vil man være noget ved dansen, er Paris uundgåelig. Derfor stikker hun af med sin bedste ven Victor, der har lige så høje ambitioner som Félicie. Han vil nemlig være verdensberømt opfinder. Når man kommer fra små kår, er det dog ikke altid så nemt at komme ind på de fineste balletskoler. Félicie udgiver sig derfor for at være en anden i håb om at komme ind. Med andre ord, Félicie lader sig ikke sådan slå ud af lidt modstand. Sammen med Victor gør hun alt, der står i hendes magt for at opfylde deres drømme ”Ballerina” har premiere torsdag 9. november i Bibliografen. ”Ballerina” er dog ikke den eneste børnefilm på Bibliografens program i denne uge. Nåede man det ikke tidligere på efteråret, har man både lørdag og søndag mulighed for at se ”Den utrolige historie om den kæmpestore pære” og ”Den lille vampyr”. Førstnævnte er filmatiseringen af Jakob Martin Strids fabelagtige børnebog om de to venner Sebastian og Mitcho, der sammen tager ud på et stort eventyr ombord på den kæmpestore pære.

Eventyret lever også i bedste velgående i ”Den lille vampyr”, der vender den klassiske vampyr-mytologi på hovedet. I denne film er vampyrerne nemlig de jagede, og vampyren Rudolf må have hjælp af sin menneskeven Anton til at slippe fra de frygtelige vampyrjægere.