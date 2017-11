Børn til kamp for havvandet

Maia og Frida med deres flotte tegning, hvor en sorteringsbåd skal sørge for, at fiskene ikke ender med at spise plastik. Foto: Kaj Bonne.

Skoleeleverne på Bagsværd Kostskole og Gymnasium havde emneuge om FNs 17. verdensmål

Af Jan Løfberg

Et af de største forureningsproblemer findes i verdenshavene, hvor microplast nærmest som anden plankton bliver spist og optaget i fiskene. Det havde 3. og 6. klasse i indskolingen i en af temagrupperne sat sig for at gøre noget ved. Udgangspunktet var FNs 17 verdensmål.

Derfor fik eleverne på Bagsværd Kostskole og Gymnasium en hjemmeopgave, som var ret nem. De skulle tage tom plastikemballage med i skolen, og det klarede en af drengene fornemt ved at spise masser af is: – Jeg skal bruge emballagen i skolen!

Eleverne sørger for at de køkkenklude, der indeholder microplast, bliver erstattet med stofklude, som de selv strikker. De lidt større børn producerede selv en video, som de skal vise for kammeraterne. Og nogle af de yngre drenge brugte et regneark til at finde frem til, hvor penge der skal bruges, hvis de miljøuvenlige klude skal erstattes af stofklude på skolen.

Frida og Maia fra 3. a arbejdede med en flot tegning, hvor de gav deres bud på, hvordan man kan sørge for, at microplasten ikke ender i havets fisk. Deres forslag til et ”sorteringsbånd” vil blive indsendt til ”Min vildeste idé” for unge forskere. Finalestævnet afholdes i april i Forum, og Bagsværd Kostskole og Gymnasium klarer sig traditionelt godt ved sådanne mesterskaber.

– I skolegården ligger mange plastposer, som eleverne har haft deres frugt eller mad i. Der er nu vedtaget en BK-lov, hvor det er blevet forbudt. Nu foreslår eleverne, at de i stedet skal bruge stofposer til frugt og mad, fortæller lærer Lykke Mejdal Jensen.



Gustav fra 3. klasse er i gang med at strikke en miljørigtig klud.

Foto: Kaj Bonne.