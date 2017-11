Børnene betaler regningen

Bibliografen viser Glasslottet

Af /

”Glasslottet” er baseret på Jeanette Walls’ populære selvbiografi. Historien begynder, da Jeanette, spillet af en altid fremragende Brie Larson, lever et spændende liv som skribent i New York. Hun har lagt sin opvækst bag sig, men da hun en dag igen står over for sin mor, kommer alle minderne buldrende tilbage.

Jeanettes barndom var mildest talt kaotisk. Hendes helt specielle og omrejsende forældre nægtede at følge samfundets regler og endte derfor med at svigte børnene. Faderen, spillet af Woody Harrelson, var to markant forskellige personer. Karismatisk og inspirerende, når han var ædru, men uhyggelig og dominerende når han var påvirket. Moderen, spillet med brændende intensitet af Naomi Watts, var kunstner med stort K og lod selv ikke børnene stå i vejen for hendes kunstneriske udfoldelser.

Ovenstående er absolut ikke opskriften på en tryg og rolig barndom, og filmens centrale drama består da også i, hvordan man som ungt menneske navigerer i kaosset for som voksen at blive et helt og ligevægtigt menneske. Det kræver en hel del af skuespillerne at forløse disse ambitioner, men Larsons, Harrelsons og Watts’ samspil formår fra første færd at trække publikum helt ind i fortællingen og giver ikke slip, før lyset tænder i salen.

”Glasslottet” har premiere torsdag 16. november i Bibliografen.

