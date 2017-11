Buddingespejderne mangler et sted at være

Af Læserbrev

Vi er en gruppe forældre til spejdere i KFUM-Buddinge, der er bekymrede for gruppens fremtid, da den mangler et sted at være. Først opsagde kommunen den ene hytte, for i stedet at bygge en parkeringsplads til en børnehave. Argumentet var, at spejderne kunne klare sig uden, da den havde en anden hytte tæt ved Bagsværd sø.

Det er for så vidt rigtigt, men nu er den anden hytte, som gruppen har rådet over de sidste 30 år, blevet opsagt af en privat udlejer, og vores børn står nu uden noget sted at være.

De kan fortsat holde deres møder i Buddinge Kirke, men der er ikke gode muligheder for at lave rigtigt spejderarbejde. der kræver at man kan være ude og lade materialer stå ude, så spejderne kan arbejde videre med det.

Buddingespejdernes ledergruppe er i en god dialog med Børne- og kulturforvaltningen, men der er endnu ikke kommet noget konkret ud af det. Samtidig ser vi nogle gode udviklingsmuligheder i det fremtidige Buddinge Batteri. Problemet er bare, at det ligger flere år ude i fremtiden.

Det er snart kommunalvalg og vi vil kraftigt opfordre det kommende byråd til at sikre gode rammer for udeliv, så aktiviteter som spejder får lige så gode vilkår og rammer, som dem der spiller fodbold, håndbold eller dyrker anden idræt, som kommunen bruger mange penge på.

Spejder er et rigtigt godt tilbud til mange børn og unge, hvor ikke kun fysisk aktivitet er i fokus, men også en lang række andre færdigheder som sammenhold og samarbejde.

På vegne af forældre til buddingespejderne.

Rasmus Bækgaard

2860 Søborg