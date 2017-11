Vinderfotoet, der skaffede de tre elever fra Grønnemose Skole 5.000 kr. til klassekassen. Foto: Privat.

Tre elever fra Grønnemose Skole vandt fotokonkurrence

Af /

Ane, Betty og Laura fra Grønnemose Skole i Gladsaxe vinder Kræftens Bekæmpelses fotokonkurrence ”Cool Uden Røg” i Region Hovedstaden.

I løbet af efteråret har de ældste elever i godt 100 klasser fra Mors til Gladsaxe taget billeder af cool mennesker og dystet i Kræftens Bekæmpelses fotokonkurrence ”Cool Uden Røg”. Ane, Betty og Laura fra Grønnemose Skole løb af med sejren og et gavekort på 5.000 kroner til en oplevelse for klassen.

Det er cool at øve med ens venner

Vinderfotoet, som er taget som del af valgfaget fotojournalistik, har titlen ”Det er cool at øve med ens venner” og viser to piger der i smukt lys øver sig sammen, hånd i hånd. Pigernes foto var blandt de 5 fotos, der nåede til regionens finale.

Livsglæde, kammeratskab og hjælpsomhed er temaer, der går igen på flere af de billeder, som eleverne har uploadet på konkurrencesitet.

– Vi havde forventet, at eleverne ville fotografere mennesker, der er cool på grund af fx smart tøj, attitude eller særlig kunnen. Men vi blev overraskede. Billederne viser, at det ifølge de unge er ligeså cool at være en god ven, som det er at være smart eller dygtig’, siger Louise Wohllebe, Kræftens Bekæmpelse.

Billederne fortæller historier om venskab, hjælpsomhed og accept af forskelligheder. Flere fotos viser, at det er cool at stå ved sig selv som dén, man er. Fotokonkurrencen er en del af et undervisningsforløb om rygning og identitet. I undervisningen har eleverne snakket om, hvad der gør en person cool og om årsagerne til, at nogle begynder at ryge. I år er tredje gang, Kræftens Bekæmpelse afholder Cool Uden Røg.

Ane, Betty og Laura får overrakt gavechecken foran alle skolens 900 elever torsdag den 23.november kl. 9.

Røgfrie skoler i Gladsaxe kommune

Gladsaxe kommune indførte i august røgfri skoletid på alle kommunens skoler, hvilket betyder at eleverne ikke må ryge i den tid, de er på skolen, heller ikke i pauserne, selvom de går uden for skolens område. Initiativet skal bakke op om en stærk røgfri identitet på skolerne – og blandt børn og unge.

De røgfrie miljøer er ikke kun forbeholdt børn og unge. Siden 2015 har alle kommunale arbejdspladser i Gladsaxe haft røgfri arbejdstid.

Kommunen er ligeledes del af partnerskabet Røgfri Fremtid, der er et partnerskab stiftet af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Målet med Røgfri Fremtid er, at vi i 2030 ser de første røgfri generationer i Danmark