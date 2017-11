Dårligt nattesyn udgør en reel sikkerhedsrisiko

Flere måder at begrænse problemet på

Af Michelle Madsen

Dårligt syn om aftenen kan ofte afhjælpes. Hvis man ikke kan begå sig i trafikken efter mørkets frembrud fordi man ser stråler og stjerner hver gang der passerer en bil i den modsatte vejbane. Så bliver det svært at skelne detaljerne. Det udgør en sikkerhedsrisiko med uheld til følge på vejene, fortæller Anne Britt Rasmussen fra Rokkjær Specialoptik, Der har været optometrist i over 30 år, og specialiseret sig i at afhjælpe mennesker med særlige synsproblemer. Når det gælder synet om natten, kan man gøre flere ting.

For det første skal man være helt sikker på, at synsstyrken er undersøgt ordentligt, så man ikke kører rundt med forkert styrke i brillerne eller kontaktlinserne. Men der er mere at gøre. Selv den bedste styrke i brillerne er ikke altid nok. Det menneskeligt øje har nemlig ikke altid så god en optisk kvalitet, som vi kunne ønske os. Derfor har mange et reelt problem med at se tydeligt om aftenen.



Uskarpe kikkerter

Menneskeøjne kan ifølge Anne Britt på mange måder sammenlignes med uskarpe kikkerter, der ikke kan fokusere ordentligt og tilstrækkeligt præcist. Når pupillerne udvider sig om aftenen bliver fejlene tydeligere. Ligesom når man fotograferer med en stor blænde, så bliver billedet uskarpt. Derfor skal øjnene måles med forskellige pupilstørrelser. Løsningen er så, at bruge brilleglas med en særlig skarp glaskvalitet. Det kan man gøre med en særlig skanning af øjet, der hedder DNeye. (Day/Night eye) Metoden benyttes til at designe brilleglas i ekstra høj kvalitet. Man laver en 1500 punkts scanning af øjet under forskellige lysforhold. Så man får en slags full HD kvalitet i brilleglasset. Det får brugeren til at opleve verden i en skarpere og mere kontrastfyldt version. Så man kommer til at se bedre og mere kontrastfyldt under alle lysforhold.

Briller med gule glas.

Mange føler sig hjulpet af briller med gule glas. Gult lys frasorterer de generende blå farvenuancer af synsindtrykkene. Så man ser lidt mere kontrastfuldt. Gule glas fås i flere kvaliteter, og som cover til at tage uden på egne briller. Ved den simple justering bliver kontrasterne skarpere. Det har man især glæde af i tusmørke.