Danmarks næste rapstjerner kommer fra Gladsaxe

Kreativiteten bakkes op på Gladsaxe Musik- og Billedskole

Chantel og Bailor går begge to på hiphop-holdet, hvor de lærer at skrive tekster, indspille sange i et studie og optræde live for et publikum.

Der bliver kastet håndtegn, mens hovederne nikker i takt til forskellige beats. Alexander Engel, der underviser på Musik- og Billedskolens hiphop-linje, leder sammen med Chantel Sørensen efter det helt rigtige beat. På gulvet ligger Bailor Jalloh og finder på rim til sin næste sang. En gang om ugen mødes de for at blive endnu bedre og dele glæden til hiphop.

Chantel på otte år og Bailor på 10 har begge to gået til hiphop i to år. På hiphop-linjen er der fokus på at lave sit eget materiale. Alexander, der selv er rapper og har sit eget studie, underviser i at skrive gode rim, rappe så det følger flowet og lave forskellige melodier hen over et beat. Når de skal lave en sang finder de først et tema, derefter et beat som passer til stemningen, og så skal resten af teksten skrives, inden den færdige sang bliver indspillet i et rigtigt studie. Chantel har blandt andet lavet en sang om at finde rytmen, og Bailor en om sit eget liv, som de har optrådt med til musikskole dage inde i Tivoli.

Fremtidens rapstjerner

Chantel kan godt lide 50 cent og Celine Dion. Hun vil gerne blive bedre til at synge, så hun kan kombinere sang med rappen. Bailor vil gerne blive bedre til at rappe hurtigt. Han er stor fan af den danske rapper Gilli og drømmer om at blive Danmarks næste rapstjerne. Alexander mener, at Chantel og Bailor begge har, hvad der skal til for at blive rigtig dygtige.

– De har begge to et musikalsk øre, og så er de skruppelløse med gåpåmod – de kaster sig bare ud i det og er åbne for at prøve nye ting, siger Alexander.

Alle fra 12 år og op er velkomne til at komme og overvære en undervisningsgang hver torsdag klokken 17.00 for at se, om hiphop er noget for dem.