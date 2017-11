De dansede over 35.000 hjem

Der var gang i den på Mørkhøj Skole, hvor der blev danset penge hjem til et godt formål. Foto: Privat.

Det store linedancer-arrangement i Mørkhøj blev en stor succes, og det gav en stor check til Knæk Cancer

Af Jan Løfberg

Efter et vellykket og sveddryppende Linedancer-stævne på Mørkhøj Skole forrige lørdag kunne formanden for The Hill Dancers, Britt Christoffersen, ringe ind til callcentret i Knæk Cancer og meddele, at man havde indsamlet 35.335 kroner!

17 klubber og 105 dansere var repræsenteret til det store stævne, som den lokale forening The Hill Dancers stod for.

Danserne begyndte at svinge benene i et par timer, inden kaffen og kagen blev serveret. Så blev der igen danset i et par timer – og kl. 20.30 kom TV2 News værter på besøg Janni Pedersen og Lasse Sjørslev. Efter et direkte interview dansede de to tv-værter med.

– Det var simpelthen en kanon dejlig fest, hvor vi havde udenlandsk koreograf Vikki Morris, som kom og underviste i fire danse. Vi havde lotteri, auktion, og solgte hjemmelavede Knæk Cancer- blomster. Klokken 22 sluttede festen og efter oprydningen satte vi os ned og optalte alle pengene, fortæller Britt Christoffersen.